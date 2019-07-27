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Цой будет восстанавливаться после травмы три недели

Новый ноготь у певицы отрастет через 3-4 месяца.

Цой будет восстанавливаться после травмы три недели
Анита Цой выбыла из строя на три недели/globallookpress.com

Певица Анита Цой будет восстанавливаться после неприятной травмы на ноге, которую она получила на музыкальном фестивале «Жара» в Баку, не менее трех недель. Об этом сообщили врачи, которые оказывали исполнительнице первую помощь. По словам медиков, артистка в ближайшее время будет прихрамывать. Ей предстоит носить повязку, пока не отрастет новый ноготь. Какое-то время передвигаться она будет с помощью помощников.

Анита Цой. Фото
Цой три недели будет лечиться после травмы/globallookpress.com

«Для полного заживления после этой травмы необходимо три недели. Новый ноготь отрастет через три-четыре месяца», — заявили медики, работавшие на месте происшествия, слова которых цитирует «Комсомольская правда».

Отметим, что яркая исполнительница получила серьезное повреждение, можно сказать, на ровном месте. При этом ее директор снимала все на видео. Это, как выразилась позже Анита Цой, был вовсе не пиар. Просто они хотели показать видеозапись докторам, чтобы те точно определили, какую помощь оказать артистке.

Добавим, что Анита Цой планирует 27 июля выступить на фестивале «Жара» в столице Азербайджана. Несмотря на повреждение, она появится на сцене. А вот несколько следующих ее выступлений под большим вопросом.

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АзербайджанАнита ЦойАнита Цой последние новостиБакуФестиваль "Жара-2019"

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Цой будет восстанавливаться после травмы три недели
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