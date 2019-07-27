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48-летняя Орбакайте выступила на «Жаре» в сверкающем боди

Зрители смогли оценить стройные ноги любимой певицы.

48-летняя Орбакайте выступила на «Жаре» в сверкающем боди
Кристина Орбакайте / Global look press

В Баку начался ежегодный музыкальный фестиваль «Жара», гостями которого стали многочисленные звезды российской и зарубежной эстрады. Накануне в столице Азербайджана на сцену вышли известные артисты, среди которых оказалась и Кристина Орбакайте.

Для концертного выступления 48-летняя дочь Аллы Пугачевой выбрала сверкающее боди, позволяющее демонстрировать певице ее стройные и длинные ноги. А свой образ Кристина дополнила необычной накидкой.

Фото с шоу в Баку Орбакайте опубликовала на личной странице в соцсети Instagram. Она также добавила, что была очень рада встрече с Филиппом Киркоровым.

Поклонники не смогли пройти мимо роскошного образа любимой артистки и осыпали ее комплиментами.

«Это тот факт, когда с годами женщина выглядит не хуже, а лучше, чем в молодости. Красотка», «Красавица», «Такой имидж очень идет, супер», «Бесконечные ноги», «Талант во всем», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что на открытии фестиваля в Баку Орбакайте появилась в элегантном темно-сером наряде от российского бренда Julia Day с оригинальным рукавом и оголенным плечом.

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48-летняя Орбакайте выступила на «Жаре» в сверкающем боди
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