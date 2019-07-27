«У вас доктор растет»: Лиза Галкина впечатлила Эмму Малинину

Супруга народного артиста России Александра Малинина не смогла остаться равнодушной, посмотрев свежий видеоролик с участием Максима Галкина и его дочки.

5-летняя Лиза Галкина впечатлила своими умениями супругу народного артиста России Александра Малинина. Будучи врачом по образованию, избранница исполнителя по достоинству оценила навыки младшей дочери Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Наследница Аллы Борисовны решила сделать расслабляющий массаж своему папе. Соответствующий видеоролик на личной страничке в Instagram опубликовал Максим Галкин.

«Лиза и ее волшебные руки», — отметил шоумен. «Да у вас в семье доктор растет», — добавила Эмма Малинина, впечатлившись талантами маленькой Лизы.

больше по теме Устинья Малинина отправилась в Лондон ради курсов по вокалу Наследница Александра Малинина поделилась в Instagram свежим снимком, одевшись с отцом в одной цветовой гамме.

Ранее в одном из своих интервью Максим Галкин объяснил, почему он перестал скрывать своих детей от широкой публики. По словам телеведущего, после того, как снимки его наследников появились в изданиях светской хроники, он сам стал рассказывать об успехах и достижениях двойняшек на личной страничке в Instagram. Судя по всему, той же позиции придерживается и ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева. Супруга хоккеиста Игоря Макарова крупным планом показала свою одиннадцатимесячную дочку Марию, перестав скрывать личико малышки.