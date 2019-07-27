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Муцениеце вслед за Прилучным заговорила о своем отце

Актриса не скрывает: она практически не помнит, каким был ее папа. Он скончался, когда Агате было всего три годика.

Муцениеце вслед за Прилучным заговорила о своем отце
Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Instagram.com/agataagata)

30-летняя Агата Муцениеце вместе с Павлом Прилучным воспитывает двоих детей: 6-летнего сына Тимофея и 3-летнюю дочку Мию. В недавнем интервью избранник актриса рассказал о том, что у него были непростые отношения с отцом. Единственное, что усвоил Паша благодаря своему папе — это то, что любое дело нужно доводить до конца. Прилучный всегда с особой нежностью относился к маме, воспитавшего его достойным человеком. Отец актера скончался, когда самому Павлу было тринадцать лет.

Вслед за своим избранником о близких заговорила и Муцениеце. Она, как и Прилучный плохо помнит отца, который ушел из жизни, когда Агате было три годика. По словам актрисы, ее мамы утверждает, что Павел чем-то напоминает ей покойного мужа. Поэтому выбор своей дочери теща Прилучного полностью поддержала.

«Папу почти не помню… Целый год после того, как папа ушел, мы каждый день садились за стол всей семьей вместе с бабушкой и говорили о нем. Лет до шестнадцати я никак не могла принять тот факт, что его нет», — приводит tbeauty.ru слова Агаты Муцениеце.

Агата и Павел вместе уже восемь лет. Молодые люди поженились в 2011 году. По словам актрисы, ее возлюбленный уговаривает ее стать многодетной мамой. Вот только сама Муцениеце не торопится с рождением третьего ребенка.

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Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный

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Муцениеце вслед за Прилучным заговорила о своем отце
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