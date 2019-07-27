Сын Элизабет Херли повторил ее культовый модный образ

17-летний Дэмиан растет настоящей копией своей знаменитой матери — Элизабет Херли. Наследник актрисы не стесняется носить макияж и примерять женственные образы, покоряя индустрию мировой моды.

На днях юный манекенщик посетил запуск новой косметической линии известной визажистки Пэт Макграт, лицом которой он является.

На мероприятии Дэмиан появился в культовом образе своей матери 25-летней давности. Речь идет о знаменитом платье Херли от Versace с огромными золотыми булавками, в котором она пришла на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в компании своего возлюбленного Хью Гранта.

Для красной дорожки в этот раз сын актрисы выбрал наряд от Versace, специально созданный для него самой Донателлой Версаче. Акцентом на черном брючном костюме также стали золотые булавки.

Фотографии модного образа 17-летнего Дэмиана опубликованы на Instagram-странице издания Page Six.

больше по теме 17-летний сын Лиз Хёрли получил доступ к многомиллионному состоянию Отпрыск актрисы решением суда был признан легальным бенефициаром денег своего деда со стороны отца.

Напомним, что Лиз Херли родила единственного сына Дэмиана от бизнесмена Стива Бинга, с которым она была в отношениях и даже планировала выйти замуж за него, но свадьба так и не состоялась.