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Сын Элизабет Херли повторил ее культовый модный образ

17-летний Дэмиан растет настоящей копией мамы.

Сын Элизабет Херли повторил ее культовый модный образ
Элизабет и Дэмиан Херли / Global look press, face to face

17-летний Дэмиан растет настоящей копией своей знаменитой матери — Элизабет Херли. Наследник актрисы не стесняется носить макияж и примерять женственные образы, покоряя индустрию мировой моды.

На днях юный манекенщик посетил запуск новой косметической линии известной визажистки Пэт Макграт, лицом которой он является.

На мероприятии Дэмиан появился в культовом образе своей матери 25-летней давности. Речь идет о знаменитом платье Херли от Versace с огромными золотыми булавками, в котором она пришла на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в компании своего возлюбленного Хью Гранта.

Для красной дорожки в этот раз сын актрисы выбрал наряд от Versace, специально созданный для него самой Донателлой Версаче. Акцентом на черном брючном костюме также стали золотые булавки.

Фотографии модного образа 17-летнего Дэмиана опубликованы на Instagram-странице издания Page Six.

Напомним, что Лиз Херли родила единственного сына Дэмиана от бизнесмена Стива Бинга, с которым она была в отношениях и даже планировала выйти замуж за него, но свадьба так и не состоялась.

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VersaceДэмиан Херлимодный образЭлизабет Херли

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Сын Элизабет Херли повторил ее культовый модный образ
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