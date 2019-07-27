Климова приобрела огромный автомобиль для семейных путешествий

Екатерина Климова стала обладательницей новенького автомобиля Chevrolet. 41-летняя актриса продемонстрировала приобретение в микроблоге Instagram. Звезда рассказала подписчикам, что теперь сможет легко усадить всех своих домочадцев в машину и отправиться в любое путешествие. По ее словам, автомобиль вмещает семь пассажиров.

«Знакомьтесь, наш белый конь. Надежный, быстрый и очень большой! Теперь мы можем путешествовать всей семьей. Осталось только имя придумать и поехали. Есть варианты?» – обратилась знаменитость к подписчикам.

В ответ фолловеры предложили забавные прозвища для иномарки. Так, некоторые подписчики посоветовали назвать машину Пегасом или Шефом. У других возникли ассоциации с белым медведем.

«Балу, большой как мишка», – написали поклонники.

«Шевролет – Шева, Шеф», – высказались другие фолловеры.

Напомним, ранее Екатерина Климова поделилась с подписчиками видео из бассейна, продемонстрировав, как ее 3-летняя дочь Белла от актера Гелы Месхи свободно держится на воде. Актриса рассказала, что малышка научилась плавать всего за месяц, хотя некоторым детям на овладение этим навыком требуется не менее полугода.