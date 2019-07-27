НОВОСТИ

Климова приобрела огромный автомобиль для семейных путешествий

Актриса похвасталась дорогостоящей покупкой в Instagram.

Климова приобрела огромный автомобиль для семейных путешествий
Екатерина Климова осталась довольна покупкой автомобиля. Фото: instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова стала обладательницей новенького автомобиля Chevrolet. 41-летняя актриса продемонстрировала приобретение в микроблоге Instagram. Звезда рассказала подписчикам, что теперь сможет легко усадить всех своих домочадцев в машину и отправиться в любое путешествие. По ее словам, автомобиль вмещает семь пассажиров.

«Знакомьтесь, наш белый конь. Надежный, быстрый и очень большой! Теперь мы можем путешествовать всей семьей. Осталось только имя придумать и поехали. Есть варианты?» – обратилась знаменитость к подписчикам.

В ответ фолловеры предложили забавные прозвища для иномарки. Так, некоторые подписчики посоветовали назвать машину Пегасом или Шефом. У других возникли ассоциации с белым медведем.

«Балу, большой как мишка», – написали поклонники.

«Шевролет – Шева, Шеф», – высказались другие фолловеры.

Напомним, ранее Екатерина Климова поделилась с подписчиками видео из бассейна, продемонстрировав, как ее 3-летняя дочь Белла от актера Гелы Месхи свободно держится на воде. Актриса рассказала, что малышка научилась плавать всего за месяц, хотя некоторым детям на овладение этим навыком требуется не менее полугода.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дорогой автомобильЕкатерина Климовазвездные покупки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Климова приобрела огромный автомобиль для семейных путешествий
Интересно?
Поделись с друзьями: