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Никита Пресняков с женой отметил бумажную свадьбу

Два года назад музыкант взял в жены Алену Краснову.

Никита Пресняков с женой отметил бумажную свадьбу
Пресняков отпраздновал с женой бумажную свадьбу/globallookpress.com

Супруга музыканта Никиты Преснякова Алена Краснова в Instagram разместила очень трогательный пост, который посвятила своему любимому мужчине. Она напомнила, что два года назад 27 июля 2017 года они с Никитой Пресняковым поженились. Сейчас они отмечают бумажную свадьбу. Алена Краснова подчеркнула, что время летит очень быстро.

Краснова поблагодарила супруга за нежность, любовь и заботу, которую он ей дарит каждый день. Как сказала Краснова, рядом с мужем она чувствует себя по-настоящему счастливой. Сейчас они отдыхают в Омане.

«Вчера был незабываемый день, мы давно так круто не проводили время! То, ради чего мы сюда приехали — это конечно сафари! Долго искать не пришлось ребят, которые бы нам организовали такую программу, нам дали контакт, и мы ни капельки не пожалели, что обратились именно к ним! Сначала была экстремальная часть — на джипе по дюнам, адреналин, эмоции через край! Далее переместились в атмосферное местечко, с шоу-программой и вкусным ужином. Все есть в сторис. Спасибо большое за такие впечатления на всю жизнь», — заявила Алена Краснова.

Отметим, что Никита родился от отношений музыканта Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте. Он приходится внуком Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.

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Тэги:

Алена КрасноваБумажная свадьбаКристина ОрбакайтеНикита ПресняковОман

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Никита Пресняков с женой отметил бумажную свадьбу
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