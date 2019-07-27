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Булатов поздравил Лопыреву с праздником букетом роз и тортиком

Известной модели исполнилось 36 лет.

Булатов поздравил Лопыреву с праздником букетом роз и тортиком
Булато нежно поздравил Лопыреву с днем рождения/instagram.com/lopyrevavika/

Бизнесмен Игорь Булатов поздравил свою возлюбленную, модель Викторию Лопыреву, с днем рождения. Послу чемпионата мира по футболу 2018 года в России исполнилось 36 лет. В сторис Instagram он показал подарки для любимой. Это шикарный букет алых роз и красивый тортик с пожеланиями счастья. Добавим, что влюбленные встретили праздник вместе на греческом острове Миконос.

Подарок для Виктории Лопыревой. Фото
Булатов поздравил любимую с днем рождения/instagram.com/harrybey/

Ранее Виктория Лопырева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказывала, почему решила уйти от певца Николая Баскова к бизнесмену Игорю Булатову. По словам модели, она просто без ума влюбилась в мужчину. Кроме того, с Басковым их отношения были обречены. Пара из-за постоянных разъездов практически не виделась.

Лопырева рассказывала, что сейчас у нее прекрасный период в жизни. Пять месяцев назад она стала мамой. Она родила для своего любимого мужчины сына Марка Лионеля Булатова. Модель надеется, что в будущем он будет заниматься футболом.

Также Лопырева говорила, что пока не собирается замуж за Игоря Булатова. Штампы в паспорте ни ее, ни бизнесмена не интересуют. Главное, как она считает, это чуткое и бережное отношение друг к другу.

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Тэги:

Виктория ЛопыреваГрецияИгорь БулатовМиконосНиколай Басков

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Булатов поздравил Лопыреву с праздником букетом роз и тортиком
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