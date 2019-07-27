Максим Галкин полюбовался красивым юрмальским закатом

Юморист Максим Галкин, который со своей семьей уже несколько недель отдыхает на рижском взморье в Юрмале, разместил в сторис Instagram новую видеозапись. На кадрах видно, как над Балтийским морем садится солнце. Кроме того, вдоль берега прогуливаются влюбленные парочки, а в море купаются несколько человек.

Отметим, что уже совсем скоро юморист отправится с концертами по городам Латвии и Литвы. Кроме того, в начале августа он выступит в Светлогорске, который расположен в Калининградский области.

На отдыхе юмориста по традиции сопровождает супруга, Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева. Вместе они посетили фестиваль «Рандеву», который в Дзинтари уже который год устраивает их друг семьи, певица Лайма Вайкуле.

Интересно, что, несмотря на то, что отпуск звездное семейство предпочитает проводить в Юрмале, дом здесь они не покупают. Галкин и Пугачёва снимают трехэтажный особняк.