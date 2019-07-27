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Светлана Лобода устроила зажигательные танцы прямо на улице

Звезда находится в прекрасной физической форме.

Светлана Лобода устроила зажигательные танцы прямо на улице
Лобода станцевала на улице/globallookpress.com

Певица Светлана Лобода в Instagram разместила забавную видеозапись. На кадрах можно увидеть, как она идет в зал, где играет музыка. В пути певицу сопровождает охранник. При этом звезда прямо на улице зажигательно танцует. В конце видеозаписи она заявляет: «Брюки превращаются в элегантные шорты». После этого исполнительница скрывается в зале, где идет чье-то выступление.

Отметим, что не так давно Светлана Лобода угодила в неприятную историю. На музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, как заявили журналисты, она устроила скандал, что ей не досталось отдельной гримерки. При этом акулы пера утверждали, что все исполнители ютились в гримерках по несколько человек.

Позже Светлана Лобода заметила, что никакого скандала не было. Это якобы всего лишь фантазии журналистов. Встала на защиту своей подопечной и ее музыкальный продюсер Нателла Крапивина. Она отметила, что представителям средств массовой информации стоило бы уже переключить свое внимание с украинской певицы на кого-нибудь другого.

Светлана Лобода считается одной из самых ярких звезд на эстраде. На ее концертах всегда аншлаги. Недавно она выступила на стадионе в Нижнем Новгороде. Послушать певицу пришло порядка сорока тысяч зрителей.

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Нателла КрапивинаНижний НовгородСанкт-ПетербургСветлана Лободафестиваль "Белые ночи"

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Светлана Лобода устроила зажигательные танцы прямо на улице
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