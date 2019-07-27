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Алла Пугачева обмолвилась, каких людей стоит бояться

Фразы артистки часто становятся крылатыми.

Алла Пугачева обмолвилась, каких людей стоит бояться
Пугачева обронила крылатую фразу/globallookpress.com

На фанатской страничке дочери телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Елизаветы появилась архивная фотография ее мамы. Кроме того, здесь же приведены знаменитые слова Примадонны, которые она сказала много лет назад и которые стали крылатыми.

«Не нужно бояться тех, кто не любит. Нужно бояться тех, кто делает вид, что любит», — говорила ранее Алла Пугачева.

Отметим, что нынешнее лето Примадонна проводит по традиции на рижском взморье вместе со своим супругом и детьми. В Дзинтари семья очень весело проводит время. К примеру, в один из дней Пугачева со своим звездным семейством отправилась в зоопарк. Вместе с ней был ее близкий друг Игорь Николаев со своими родными.

Посетила Примадонна и фестиваль «Рандеву», который уже много лет организует в Юрмале ее давняя подруга Лайма Вайкуле. Кстати, в один из дней латвийская исполнительница спела со сцены песню Пугачевой «Мэри». По этому поводу шоумен Максим Галкин пошутил, что будет ждать авторских от Лаймы Вайкуле.

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Алла ПугачеваДзинтариЛайма ВайкулеМаксим ГалкинЮрмала

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Алла Пугачева обмолвилась, каких людей стоит бояться
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