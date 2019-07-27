«Старушки» Кроуфорд и Тарлингтон снялись в «джинсовой» фотосессии для Vogue

53-летнюю модель Синди Кроуфорд и 50-летнюю Кристи Тарлингтон еще рано списывать со счетов. В своем уже приличном для моделей возрасте они по-прежнему востребованы и продолжают участвовать в фотосессиях.

Накануне на официальной странице журнала Vogue в Instagram появился один из снимков, выполненных рамках очередной кампании, рекламирующей джинсы. А моделями в них выступили, кто бы вы думали, конечно,«старушки» Синди и Кристи. Кроме тех самых классических джинсов, на легендах лишь белоснежные майки. Сообщается, что полная съемка звезд будет представлена читательницам в сентябрьском номере глянцевого издания.

Напомним, последние новости о Кроуфорд касались ее провокационного снимка в открытом купальнике, когда она разрывала на части буханку хлеба. А позже модель показала фанатам свое лицо без грима.

А вот жизнь Кристи представляется более размеренной. Хотя и она периодически позирует фотографам. И, кстати, до последнего времени модель продолжала оставаться лицом торговой марки Maybelline.