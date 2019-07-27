НОВОСТИ

«Старушки» Кроуфорд и Тарлингтон снялись в «джинсовой» фотосессии для Vogue

Читательницы смогут увидеть модельных звезд в сентябрьском номере глянцевого журнала.

«Старушки» Кроуфорд и Тарлингтон снялись в «джинсовой» фотосессии для Vogue
Синди Кроуфорд. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

53-летнюю модель Синди Кроуфорд и 50-летнюю Кристи Тарлингтон еще рано списывать со счетов. В своем уже приличном для моделей возрасте они по-прежнему востребованы и продолжают участвовать в фотосессиях.

Накануне на официальной странице журнала Vogue в Instagram появился один из снимков, выполненных рамках очередной кампании, рекламирующей джинсы. А моделями в них выступили, кто бы вы думали, конечно,«старушки» Синди и Кристи. Кроме тех самых классических джинсов, на легендах лишь белоснежные майки. Сообщается, что полная съемка звезд будет представлена читательницам в сентябрьском номере глянцевого издания.

Напомним, последние новости о Кроуфорд касались ее провокационного снимка в открытом купальнике, когда она разрывала на части буханку хлеба. А позже модель показала фанатам свое лицо без грима.

А вот жизнь Кристи представляется более размеренной. Хотя и она периодически позирует фотографам. И, кстати, до последнего времени модель продолжала оставаться лицом торговой марки Maybelline.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кристи Тарлингтонмодельновая фотосессияСинди Кроуфордфотосессия для журнала Vogue

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Старушки» Кроуфорд и Тарлингтон снялись в «джинсовой» фотосессии для Vogue
Интересно?
Поделись с друзьями: