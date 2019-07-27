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Юлия Меньшова рассказала о четырехлетнем расставании с мужем

Актриса призналась, что долгое время не жила с Игорем Гординым.

Юлия Меньшова рассказала о четырехлетнем расставании с мужем
Меньшова на четыре года расходилась с мужем/globallookpress.com

Актриса Юлия Меньшова заявила, что все переживания и расставания в своей жизни она воспринимает в логике опыта и «урока». Даже свое расставание на четыре года с актером театра и кино Игорем Гординым она не считает ошибкой.

Юлия Меньшова. Фото
Меньшова на четыре года расходилась с мужем/globallookpress.com

«Четыре года, которые мы провели врозь, позволили нам совершенно иначе потом ощутить ценность семьи, стать терпимее, бережнее, нежнее… Так что даже это событие оказалось в итоге нужным и важным. В общем, как пела Эдит Пиаф: «Нет, я не сожалею ни о чем», — заявила Юлия Меньшова.

Звезда отметила, что она не расчетлива по жизни. Но при этом она всегда гонится за собственным интересом к жизни. Как она считает, в любом расчете много предсказуемости и мало импровизации, поэтому такой подход достаточно скучен.

Также актриса отметила, что ей не нравятся такие мужчины, как Гоша из знаменитого фильма «Москва слезам не верит», который много лет назад снял ее отец. Ей по душе такие личности, как ее супруг Игорь Гордин. Как заметила актриса, она последовательна в своих действиях. Даже замуж она вышла за того человека, который ей нравился, сообщает «МК».

Юлия Меньшова — дочь знаменитых родителей, актеров Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Ее отец получил премию «Оскар» за свою картину «Москва слезам не верит», где он выступил в роли режиссера. Лента до сих пор пользуется огромной популярностью у зрителей. Интересно, что сама Меньшова не планировала связывать свою судьбу с актерской деятельностью. Она хотела сначала поступать в Литературный институт. Про личную жизнь актрисы известно, что она родила двух детей от брака с Игорем Гординым. В 1997 году на свет появился сын Андрей, а через шесть лет — дочь Таисия.

Ранее Меньшова объясняла, почему ушла с телевидения. По ее словам, программа на канале «ТВ6» с ее участием закрылась. Затем она какое-то время трудилась на ТНВ, но контракт с ней продлен не был. Как считает звезда, на протяжении десяти лет ей не предлагали серьезных работ на телевидении, поэтому она там и не появлялась.

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Вера АлентоваВладимир МеньшовИгорь ГординКартина"Москва слезам не верит"Юлия Меньшова

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Юлия Меньшова рассказала о четырехлетнем расставании с мужем
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