Меньшова рассказала, почему ушла с телевидения на пике популярности

Актриса Юлия Меньшова высказалась о том, почему она ушла с телевидения на пике популярности. По ее словам, так сложились обстоятельства. Сначала закрылся канал «ТВ6», где она проработала семь лет. Затем год она делала свою программу на НТВ, однако контракт с ней продлен не был. В следующие десять лет, как уверяет дочь знаменитых родителей Веры Алентовой и Владимира Меньшова, руководители телеканалов о ней вообще не вспоминали.

«Вернее, время от времени поступали предложения вести какие-то игры (игровые проекты), но они совсем не были мне интересны, и я не соглашалась. Поэтому я и занималась исключительно театром и кино, но, надо сказать, с огромным удовольствием», — заявила актриса.

Интересно, что Юлия Меньшова не считает, что добилась большого успеха в кино. К примеру, свою карьеру она оценивает, как средне успешную. Она часто отказывалась от ролей в фильмах, пока работала на канале «ТВ6». Когда канал закрылся, она вернулась в кинематограф, но была, как она считает, чересчур избирательной. Звезда боялась провала.

По словам актрисы, последняя работа, которая она очень дорожит – это сериал «Между нами, девочками». Ей по душе, что серии картины полюбились не только взрослой аудитории, но и совсем юным девочкам, которым сейчас по 12-13 лет, сообщает «МК».