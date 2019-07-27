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Елена Преснякова объяснила, почему больше не будет рожать

По словам певицы, она лучше подождет еще внуков.

Елена Преснякова объяснила, почему больше не будет рожать
Елена Преснякова больше не хочет рожать/globallookpress.com

Певица Елена Преснякова, которой уже 72 года, заявила, что больше не планирует рожать. Напомним, что от брака с Владимиром Пресняковым-старшим она родила много лет назад сына. Больше детей у пары нет.

Елена Преснякова. Фото
Елена Преснякова больше не хочет рожать от мужа/globallookpress.com

По словам Елены Пресняковой, она не так давно была в больнице, и врач ей сказал, что она вполне еще раз может стать мамой. Доктор отметил, что при современных технологиях возраст помехой не является.

«От кого рожать? От Петровича? Нет, нет, нет. Лучше будем ждать еще внуков. Хотя организм у меня в целом нормальный. Когда я проверялась, то врачи сказали, что кости у меня хорошие», — заявила Елена Преснякова.

Как сказала певица, несмотря на свой солидный возраст она все время поддерживает форму. Пляшет на сцене. В этом, как она считает, и кроется секрет ее долголетия. По словам Елены Пресняковой, за всю жизнь она ни разу не обращалась за помощью к пластическим хирургам. Причем причина кроется в том, что она достаточно трусливая. При этом она признает, что внешность ее с годами не стала идеальной. К примеру, было бы неплохо убрать морщины около рта. Они ее сильно раздражают, сообщает «Собеседник».

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Елена Преснякова объяснила, почему больше не будет рожать
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