Елена Преснякова объяснила, почему больше не будет рожать

Певица Елена Преснякова, которой уже 72 года, заявила, что больше не планирует рожать. Напомним, что от брака с Владимиром Пресняковым-старшим она родила много лет назад сына. Больше детей у пары нет.

По словам Елены Пресняковой, она не так давно была в больнице, и врач ей сказал, что она вполне еще раз может стать мамой. Доктор отметил, что при современных технологиях возраст помехой не является.

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«От кого рожать? От Петровича? Нет, нет, нет. Лучше будем ждать еще внуков. Хотя организм у меня в целом нормальный. Когда я проверялась, то врачи сказали, что кости у меня хорошие», — заявила Елена Преснякова.

Как сказала певица, несмотря на свой солидный возраст она все время поддерживает форму. Пляшет на сцене. В этом, как она считает, и кроется секрет ее долголетия. По словам Елены Пресняковой, за всю жизнь она ни разу не обращалась за помощью к пластическим хирургам. Причем причина кроется в том, что она достаточно трусливая. При этом она признает, что внешность ее с годами не стала идеальной. К примеру, было бы неплохо убрать морщины около рта. Они ее сильно раздражают, сообщает «Собеседник».