НОВОСТИ

Порошина заявила, что Куценко отказывается понимать поступки их дочери

По словам актрисы, она является строгой матерью.

Порошина заявила, что Куценко отказывается понимать поступки их дочери
Порошина рассказала о воспитании старшей дочери/globallookpress.com

В информационном сообществе актрисы Марии Порошиной в Instagram появилась ее цитата о воспитании их совместной дочери с актером Гошей Куценко. Напомним, что пара была вместе на протяжении пяти лет, хотя свой брак звезды так и не зарегистрировали. От этих отношений на свет в 1996 году появилась Полина Куценко.

«В отношениях со взрослыми дочерьми самое сложное – не перейти грань «подружка – мама». Я строгая мама. Не знаю, что проще: объяснить правила поведения маленькому ребенку или в чем-то убедить Полину. Я уважаю в ней личность, но и эта личность порой ошибается. Пока еще мы имеем право указывать ей на ошибки. Гоша постоянно на связи, контролирует ее так, что нам и не снилось! Некоторые поступки дочери он наотрез отказывается понимать», — заявила Мария Порошина.

Отметим, что Полине Куценко сейчас уже 23 года. Она снялась уже в нескольких картинах. К примеру, играла в ленте «На пути к сердцу». Также на ее счету работы в таких фильмах, как «Компенсация» (в роли Кристины) и «Последний мент» (в роли Юлии Дивовой).

Напомним, что в этом году Мария Порошина в пятый раз стала мамой. Она родила сына. Кто является отцом ее ребенка звезда не раскрывает. Одно время ходили слухи, что это некий испанский бизнесмен. Однако эта информация пока не нашла подтверждения. Также пользователи думают, что сына актриса родила от своего давнего друга актера Ярослава Бойко. За последнее время в Сети появлялось несколько их совместных снимков, где они нежно обнимаются.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

воспитание дочериГоша КуценкоМария ПорошинаПолина КуценкоЯрослав Бойко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Порошина заявила, что Куценко отказывается понимать поступки их дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: