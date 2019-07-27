Порошина заявила, что Куценко отказывается понимать поступки их дочери

В информационном сообществе актрисы Марии Порошиной в Instagram появилась ее цитата о воспитании их совместной дочери с актером Гошей Куценко. Напомним, что пара была вместе на протяжении пяти лет, хотя свой брак звезды так и не зарегистрировали. От этих отношений на свет в 1996 году появилась Полина Куценко.

«В отношениях со взрослыми дочерьми самое сложное – не перейти грань «подружка – мама». Я строгая мама. Не знаю, что проще: объяснить правила поведения маленькому ребенку или в чем-то убедить Полину. Я уважаю в ней личность, но и эта личность порой ошибается. Пока еще мы имеем право указывать ей на ошибки. Гоша постоянно на связи, контролирует ее так, что нам и не снилось! Некоторые поступки дочери он наотрез отказывается понимать», — заявила Мария Порошина.

больше по теме Мария Порошина снова спровоцировала слухи о романе с Бойко Актриса продолжает скрывать, кто является отцом ее пятого ребенка.

Отметим, что Полине Куценко сейчас уже 23 года. Она снялась уже в нескольких картинах. К примеру, играла в ленте «На пути к сердцу». Также на ее счету работы в таких фильмах, как «Компенсация» (в роли Кристины) и «Последний мент» (в роли Юлии Дивовой).

Напомним, что в этом году Мария Порошина в пятый раз стала мамой. Она родила сына. Кто является отцом ее ребенка звезда не раскрывает. Одно время ходили слухи, что это некий испанский бизнесмен. Однако эта информация пока не нашла подтверждения. Также пользователи думают, что сына актриса родила от своего давнего друга актера Ярослава Бойко. За последнее время в Сети появлялось несколько их совместных снимков, где они нежно обнимаются.