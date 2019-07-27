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Доктор раскрыл подробности оказания экстренной помощи Цой

По словам фельдшера, спасти ноготь на ноге было нереально.

Доктор раскрыл подробности оказания экстренной помощи Цой
Анита Цой может отменить ближайшие концерты/globallookpress.com

Доктор скорой помощи, который оказывал певице Аните Цой первую помощь рассказал о подробностях инцидента с певицей. По его словам, повреждение было достаточно серьезное. Ноготь, к примеру, полностью слез. Врач обработал рану, наложил повязку.

Анита Цой. Фото
Доктор рассказал, как Аните Цой оказывали помощь/globallookpress.com

«Но певица сама захотела пройти ещё один осмотр. Поэтому на автомобиле ее знакомых певицу отвезли в частную клинику», — сказал медик, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Отметим, что некоторые коллеги артистки заявили, что исполнительница решила перестраховаться после трагедии, которая произошла с Юлией Началовой. Исполнительница, напомним, запустила рану на ноге. Многие считают, что в данном случае Анита Цой поступила совершенно правильно. Лучше пройти лишний осмотр и потерять несколько часов, чем потом о чем-то пожалеть.

Напомним, что сама Анита Цой сказала, что ее, возможно, просто сглазили на фестивале «Жара» в столице Азербайджана Баку. В то же время отменять свое выступление она не намерена. А вот некоторые последующие концерты звезды теперь под большим вопросом.

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АзербайджанАнита ЦойАнита Цой последние новостиБакуФестиваль "Жара-2019"

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Доктор раскрыл подробности оказания экстренной помощи Цой
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