После трагедии с Началовой Цой перестраховалась и отправилась в травмпункт

Как уже сообщалось, с певицей Анитой Цой на музыкальном фестивале «Жара» произошел неприятный случай. Поскольку выступление певицы должно было состояться на второй день праздника, 20-го числа звезда решила отдохнуть и послушать Григория Лепса, дававшего концерт в день открытия «Жары».

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С коллегами по цеху Анита развлекалась в вип-зоне и, конечно, танцевала. Во время одного из них звезда оступилась и серьезно повредила палец на ноге. Артистку на дежурившей «неотложке» отправили в травмпункт на обследование.

Как сообщает кр.ru, после страшной трагедии, произошедшей с Юлией Началовой, Анита Цой мудро решила не испытывать судьбу и перестраховаться. Медики должны были обработать рану, перевязать ее, а также определить, не повреждены ли связки.

По словам друзей звезды, отдыхавших вместе с Анитой, певица почти полностью «свезла» ноготь. Потому без помощи травматолога, а, с большой долей вероятности, хирурга, не обойтись.