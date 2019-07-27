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Цой не исключила, что отменит несколько концертов после госпитализации

Впрочем, на фестивале «Жара» она точно выступит.

Цой не исключила, что отменит несколько концертов после госпитализации
Анита Цой может отменить часть концертов/globallookpress.com

Певица Анита Цой заявила, что несколько ее ближайших концертов под угрозой срыва из-за травмы, которую она получила на фестивале «Жара» в Баку. Напомним, что певица серьезно повредила ноготь на большом пальце ноги, который медикам пришлось удалить. Пока звезда не знает, как будет выходить на сцену. Впрочем, на фестивале «Жара» в Азербайджане она все равно пообещала выступить.

Анита Цой. Фото
Анита Цой может отменить концерты из-за травмы/globallookpress.com

«Я не знаю, как буду выходить на сцену – стоит встать на ногу, как кровь начинает сочиться снова», — сказала певица, которая тяжело переживает по поводу своего повреждения.

Отметим, что совсем недавно Анита Цой перенесла серьезное хирургическое вмешательство. Ей удалили семимиллиметровый камень из желчного пузыря. Какое-то время звезда не выступала и вот теперь на нее свалилась новая напасть, которая еще неизвестно к каким приведет последствиям, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что свои проблемы певица объяснила сглазом. Дело в том, что неприятности словно преследуют ее в последнее время по пятам.

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АзербайджанАнита ЦойАнита Цой последние новостиБакуФестиваль "Жара-2019"

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Цой не исключила, что отменит несколько концертов после госпитализации
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