Цой не исключила, что отменит несколько концертов после госпитализации

Певица Анита Цой заявила, что несколько ее ближайших концертов под угрозой срыва из-за травмы, которую она получила на фестивале «Жара» в Баку. Напомним, что певица серьезно повредила ноготь на большом пальце ноги, который медикам пришлось удалить. Пока звезда не знает, как будет выходить на сцену. Впрочем, на фестивале «Жара» в Азербайджане она все равно пообещала выступить.

«Я не знаю, как буду выходить на сцену – стоит встать на ногу, как кровь начинает сочиться снова», — сказала певица, которая тяжело переживает по поводу своего повреждения.

Отметим, что совсем недавно Анита Цой перенесла серьезное хирургическое вмешательство. Ей удалили семимиллиметровый камень из желчного пузыря. Какое-то время звезда не выступала и вот теперь на нее свалилась новая напасть, которая еще неизвестно к каким приведет последствиям, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что свои проблемы певица объяснила сглазом. Дело в том, что неприятности словно преследуют ее в последнее время по пятам.