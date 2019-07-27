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Цой заявила, что ее могли сглазить на фестивале «Жара»

По словам певицы, повреждение она получила на пустом месте.

Цой заявила, что ее могли сглазить на фестивале «Жара»
Анита Цой получила серьезную травму/globallookpress.com

Певица Анита Цой в Instagram высказалась по поводу своего повреждения на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Напомним, что певица сильно повредила палец на ноге. На место пришлось вызывать медиков. Звезду увезли в больницу. Как она считает, ее могли сглазить.

«Привет, мои любимые. Спасибо вам за слова поддержки. За ваше прямое участие. Я хочу вас заверить, что со мной все в порядке. С каждым случается такое. Бывают непредвиденные обстоятельства, непредвиденные травмы. Причем мне больше всего обидно, что эта травма произошла на пустом месте. То есть шла я себе спокойно по красной ковровой дорожке по лестнице. Зацепилась большим пальцем за лестницу и вырвала себе ноготь. Представляете. Бывает же такое. Ужас. Море крови», — заявила певица.

Цой также расстроилась, что некоторые люди подумали, что это происшествие с ней – пиар. Дело в том, что такие разговоры пошли после того, как ее директор снимал все на камеру сотового телефона.

«Мы просто решили снять, что было до моего появления в больнице. Чтобы они правильно анамнез составили и помогли мне встать на ноги. Завтра у меня выход на сцену. Жить буду. Ноготь вырастет. Все будет хорошо. Я пока без посторонней помощи передвигаться не могу», — заявила певица и разместила видео, как врачи оказывают ей помощь в клинике.

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АзербайджанАнита ЦойАнита Цой последние новостиБакуФестиваль "Жара-2019"

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Цой заявила, что ее могли сглазить на фестивале «Жара»
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