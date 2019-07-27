Цой заявила, что ее могли сглазить на фестивале «Жара»

Певица Анита Цой в Instagram высказалась по поводу своего повреждения на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Напомним, что певица сильно повредила палец на ноге. На место пришлось вызывать медиков. Звезду увезли в больницу. Как она считает, ее могли сглазить.

«Привет, мои любимые. Спасибо вам за слова поддержки. За ваше прямое участие. Я хочу вас заверить, что со мной все в порядке. С каждым случается такое. Бывают непредвиденные обстоятельства, непредвиденные травмы. Причем мне больше всего обидно, что эта травма произошла на пустом месте. То есть шла я себе спокойно по красной ковровой дорожке по лестнице. Зацепилась большим пальцем за лестницу и вырвала себе ноготь. Представляете. Бывает же такое. Ужас. Море крови», — заявила певица.

Цой также расстроилась, что некоторые люди подумали, что это происшествие с ней – пиар. Дело в том, что такие разговоры пошли после того, как ее директор снимал все на камеру сотового телефона.

«Мы просто решили снять, что было до моего появления в больнице. Чтобы они правильно анамнез составили и помогли мне встать на ноги. Завтра у меня выход на сцену. Жить буду. Ноготь вырастет. Все будет хорошо. Я пока без посторонней помощи передвигаться не могу», — заявила певица и разместила видео, как врачи оказывают ей помощь в клинике.