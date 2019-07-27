Волочкова рассказала о роскоши, которую не может себе позволить

Жизнь Анастасии Волочковой бьет ключом. Она много работает, выступает, общается с прессой. А накануне состоялось шоу артистки «Балерина в зазеркалье цирка», которое прошло с аншлагом – зрителей пришло почти в два раза больше, чем планировали организаторы и артисты.

Воодушевленная этим успехом и востребованностью на своей странице в социальной сети Instagram бывшая балерина опубликовала свежий пост.

«Я так много сегодня успела! Когда меня спрашивают, как я все успеваю, я отвечаю так: «Просто я не могу позволить себе такой роскоши, как пустая трата времени»», — написала в комментарии к своему снимку звезда.

На фотографии Анастасия стоит на ступенях в своем доме в длинном черном платье в пол и белой розой в руке.

Напомним, в свободно от выступлений время бывшая балерина успела побывать в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где поделилась многими, в том числе неизвестными ранее, деталями своей насыщенной жизни. Например, артистка поведала о том, кто приучил ее к бане, рассказала о травле в Большом театре, а также вспомнила дорогие подарки, которые ей в свое время дарил олигарх Керимоов.