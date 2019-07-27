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Не улетевшая на «Жару» Гагарина похвасталась дерзким концертным платьем

Накануне певица выступила в Москве.

Не улетевшая на «Жару» Гагарина похвасталась дерзким концертным платьем
ПОЛИНА ГАГАРИНА/INSTAGRAM.COM/GAGARA1987/

Полина Гагарина после небольших европейских каникул снова начитает втягиваться в работу. В Баку на музыкальный фестиваль «Жара», где тусят практически все российские звезды, она не улетела, надеемся, пока, зато с успехом выступает в Москве.

Накануне артиста дала концерт, а на своей странице в социальной сети Instagram похвасталась нарядом, в котором выходила сцену. Это блестящее, золотистое, весьма лаконичное платье без рукавов. Но главное – его длина, которая позволяет поклонникам рассмотреть длинные, стройные загорелые ноги певицы.

«Ни дня без песни», — подписала фотографию Полина.

«Какая класснючая! Побольше бы таких фоток», — не скрывают эмоций фанаты звезды, а заодно, интересуются, почему Гагарига не почтила своим вниманием концертную площадку «Жары».

Напомним, в Москву Полина вернулась из Стокгольма, откуда делилась со своей интернет-аудиторией несколькими актуальными образами. За вкус и красоту певица получала многочисленные комплименты не только т фанатов, но и от коллег по цеху.

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концертконцертное платьепевицаПолина ГагаринаПолина Гагарина последние новостистройные ноги

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Не улетевшая на «Жару» Гагарина похвасталась дерзким концертным платьем
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