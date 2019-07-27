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Ольга Рапунцель: «Алена сидела в детской колонии»

Мама девушек категорически отвергает это заявление.

Ольга Рапунцель: «Алена сидела в детской колонии»
АЛЕНА РАПУНЦЕЛЬ. ФОТО: INSTAGRAM.COM/ALENATOFFI_OFFICIAL/

Многолетняя эпопея с выяснением отношений в семье Алены и Ольги Рапунцель продолжается. Очередная порция сенсационных заявлений прозвучала в недавнем выпуске программы «Бородина против Бузовой». По словам Ольги, в последнее время ее обижают родные – мама и сестра. Алена, мол, оскорбляет ее, называя плохой матерью.

«Да, я бываю неправа, но всегда извиняюсь. А мама даже била меня в детстве, но я ей это простила. Не хочет она меня как дочку понять. Никто меня не понимает в этой семье, я там лишняя», — заявляет девушка.

Мама парирует – Ольгу наказывали за уходы из дома и связь с сомнительными компаниями. Рапунцель напомнила Татьяне Владимировне о том, что и Алена подарком не была.

«Она сидела в дневной колонии для несовершеннолетних. Мы с мамой постоянно забирали ее оттуда. А я убегала из дома, потому что меня обижал отчим», — призналась Рапунцель в эфире.

Это скандальное заявление категорически опровергла родительница – клянусь, мол, и Ольгу никто не обижал, и Алена нигде не сидела. Кстати, все трое так и не смогли ни о чем договориться, на том и разошлись.

Напомним, примерно шесть месяцев назад Алена Рапунцель родила первенца от Ильи Яббарова, который жалел, что трепал девушке нервы во время беременности. Влюбленные, было, помирились и даже объявили о предстоящей свадьбе. Но Алена поставила точку в отношениях с Ильей и молодые родители окончательно расстались.

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Ольга Рапунцель: «Алена сидела в детской колонии»
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