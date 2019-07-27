Инна Чурикова рассказала о причине своего падения со сцены

После неприятного падения со сцены 75-летней актрисы Инны Чуриковой прошло уже чуть больше недели. Народная любимица идет на поправку и уже сама рассказывает о причинах инцидента.

больше по теме Муж Чуриковой опроверг выписку актрисы из больницы Режиссер Глеб Панфилов дал понять, что артистка все еще лечится от ушиба ребер в медицинском учреждении.

По словам народной артистки СССР, ее подвело зрение – перед глазами периодически появляется пленка. Потому звезда допустила, что ей придется сделать операцию на глаза. При этом Инна Чурикова подчеркнула, что серьезных травм она при падении со сцены не получила, о переломах речи нет, только ушибы.

«Я сама, когда упала, думала, что что-то опасное. Но мои косточки выдержали. Сейчас я в больнице лечусь. Врачи ко мне очень внимательны», — рассказала 75-летняя актриса журналистам издания кр.ru.

Напомним, все случилось вечером 18 июля во время спектакля «Старая дева» в столичном театре «Русская песня». Сразу после падения звезде вызвали «неотложку» и для боле точной диагностики и постановки диагноза актрису направили в хирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.

За свою многолетнюю артистическую карьеру Инна Михайловна, легенда советского и российского кино и театра, сыграла около 80 ролей в кино. Она запомнилась зрителям по фильмам «Военно-полевой роман», «Курьер», «Мать», «Идиот», «Старшая сестра», «Тридцать три», «Морозко» и десяткам других.