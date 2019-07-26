Вернувшись из Рима,Тарасов объяснил, почему не платил алименты

Накануе стало известно о том, что приставы арестовали счета футболиста и запретили ему выезжать из страны.

Периодически всплывающая скандальная история с алиментами, выплату которых суд возложил на футболиста Дмитрия Тарасова, получила свое продолжение. На арест счетов и запрета выезда за границу отреагировал сам спортсмен. По этому поводу он записал целое видеообращение к общественности, и разместил его на своей странице в Instagram.

В кадре на руках у Дмитрия сидит годовалая дочка Милана, родившаяся браке с его нынешней женой Анастасией Костенко. По словам футболиста, по прилету из Рима он был шокирован новостями о своем уклонении от уплаты алиментов.

«Все это полная чушь. Я был на реабилитации и физически не мог сделать перевод. Поэтому в ближайшее время, после выходных, я обязательно отдам свой долг, который мне присудил суд. А то, что пишут заказные статейки, не верьте. Такое вранье, смешно просто. «От и до» — вранье», — пообещал Дмитрий Тарасов.

Кроме того, упомянул в ролике футболист и Сергея Жорина, известного адвоката, представящего инетерсы бывшей жены спортсмена. Так вот с Жориным Тарасов пообещал поговорить. Обязательно.

Напомним, накануне стало известно, что приставы наложили арест на счета футболиста и закрыли ему выезд из страны. Все потому, что он не оплатил алименты за содержание десятилетней дочери от первого брака Ангелины. А долг по ним составляет уже около восьми миллионов рублей. При этом Тарасов побывал с семьей в Италии, купил автомобиль за 10 миллионов рублей и устроил большой праздник на день рождения дочери.