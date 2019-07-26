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Стали известны причины госпитализации Аниты Цой в Баку

Певицу вынесли на носилках прямо из зала.

Стали известны причины госпитализации Аниты Цой в Баку
АНИТА ЦОЙ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Спустя совсем немного времени стали известны причины госпитализации певицы Аниты Цой на музыкальном фестивале «Жара», проходящем в эти дни в Баку.

Как выяснилось, певица споткнулась и повредила палец на ноге. При этом самочувствие у звезды хорошее, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальных представителей фестиваля. Они же рассказали журналистам, что карета «скорой помощи» дежурит на фестивале постоянно, ведь случаи могут быть абсолютно разные.

Напомним, Аниту вынесли на носилках с перевязанной ногой из зала, где она смотрела выступление Григория Лепса. Врачам пришлось поднимать артистку с пола. При этом отмечается немного странное поведение директора певицы, который не пытался помочь, а снимал все происходящее со стороны.

Кстати, за последнее время это уже не первый раз, когда певица попадает в больницу. Осенью прошлого года Аните даже пришлось отменить выступления из-за обострившейся желчнокаменной болезни. Тогда артистка перенесла операцию.

Напомним, музыкальный праздник только начался, а травмированных звезд уже двое. Накануне, во время своего выступления разбила в кровь ногу Ольга Бузова. Своим поклонникам она объясняла, то поскользнулась на мокром полу сцены и упала.

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«Скорая помощь»Анита Цойгоспитализация звездыГригорий Лепстравма ногиФестиваль "Жара" в Баку

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Стали известны причины госпитализации Аниты Цой в Баку
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