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Туристы-азиаты напали на россиянку у входа в музей

Происшествие случилось в Санкт-Петербурге. Женщина получила травму живота, злоумышленников задержала полиция.

Туристы-азиаты напали на россиянку у входа в музей
Фото: Pixabay.com

У входа в музей-заповедник «Царское Село» в Санкт-Петербурге пострадала женщина. Двое туристов, прибывших из восточноазиатской страны, напали на россиянку и нанесли ей травмы.

Инцидент произошел 25 июля. Охранники, патрулировавшие территорию музея, получили сигнал с кнопки сработавшей сигнализации. Когда на место происшествия оперативно прибыл отряд Росгвардии, выяснилось, что двое мужчин в возрасте 45 и 53 года начали драку с 29-летней девушкой.

Вероятно, посетители музея поспорили из-за места в очереди, которая образовалась у входа. Туристы-азиаты ударили женщину в живот и повалили ее. Пострадавшая с тупой травмой брюшной полости была доставлена в больницу.

Злоумышленников взяли под стражу и передали в отделение полиции, говорится в сообщении Вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соцсети «ВКонтакте».

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Тэги:

нападениеСанкт-ПетербургтуристыЦарское село

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Туристы-азиаты напали на россиянку у входа в музей
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