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Слова косметолога, что Миддлтон колет ботокс, оказались ложью

Пресс-служба Кенсингтонского дворца опровергла слухи о том, что герцогиня Кейт Миддлтон делает «уколы красоты», и назвала слова врача Мунира Сомджи ложью.

Слова косметолога, что Миддлтон колет ботокс, оказались ложью
Кейт Миддлтон. фото: globallookpress.com

Кейт Миддлтон давно стала частью британской королевской семьи. Она безупречно справляется со своими обязанностями и даже стала обожаема народом. Супруга принца Уильяма всегда выглядит просто, но изящно, подбирая самые элегантные наряды для светских мероприятий.

Каждый раз герцогиню рассматривают с ног до головы внимательные поклонники, пытаясь найти хоть один изъян. Так, недавно глава клиники «Доктор Меди Спа» Мунира Сомджи неожиданно заявил, что Кэтрин колет ботокс.

В соцсети пластический хирург разместил два снимка Миддлтон. «Наша Кейт любит „детский ботокс“. Обратите внимание на исчезновение мелких мимических морщин на лбу и как аккуратно приподнялись ее брови», — написал он. На одном фото у герцогини кожа была гладкой, а на другом видны мимические морщины.

Миддлтон колит ботокс. фото
фото: instagram.com/drmedispa/

Обычно на подобные слухи королевская семья никак не реагирует, но пройти мимо такого громкого заявления она не смогла. Пресс-служба Кенсингтонского дворца опровергла слухи о том, что герцогиня Кейт Миддлтон делает «уколы красоты», и назвала слова врача ложью. Также было отмечено, что заявление «категорически не соответствует действительности» и что «кроме того, королевская семья никогда не поддерживает коммерческую деятельность».

К слову, пост Мунина об инъекциях герцогини Кембриджской был удален. Также стоит добавить, что ранее дерматолог Тони Филлип объяснил, что кожа Миддлтон гладкая благодаря результатом нехирургических косметических процедур.

А визажист Кейт Арабелла Престон в начале этого года рассказала, что герцогиня является большой поклонницей натурального биотулинового геля стоимостью 49 фунтов стерлингов (почти четыре тысячи рублей. — Прим. ред.). Продукт немецкого производства разглаживает и подтягивает кожу, «растворяет» морщины и содержит спилантол, который является местным анестетиком из экстракта растения Acmella oleracea, об этом пишет The Sun.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостикосметологические процедуры

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Слова косметолога, что Миддлтон колет ботокс, оказались ложью
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