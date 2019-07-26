Принц Гарри получил патриотичный подарок для маленького Арчи

На днях принц Гарри стал почетным посетителем британского университета Шеффилда-Халлама. Когда-то туда приезжала сама принцесса Диана, теперь же ее сын побывал на открытии нового университетского корпуса и заглянул в детскую больницу при учебном заведении.

больше по теме Елизавета II благодушно отметила новое увлечение Меган Маркл Королева оценила интерес герцогини английскими традициями.

В клинике герцогу Сассекскому вручили очень патриотичный подарок для маленького сына. Поклонники сшили для Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора одеялко с изображением британского флага, украсив его вышивкой с именем мальчика и монограммой Гарри и Меган Маркл. К именному презенту прилагалась плюшевая игрушка – талисман больницы мишка Тео.

Молодой отец осмотрел клинику, пообщался с детишками и даже обнялся с разгуливающим по зданию сотрудником, одетым в ростовой костюм медвежонка-талисмана, пишет портал ENews.

Напомним, первенцу королевской пары исполнилось 11 недель. В начале июня родители провели обряд крещения Арчи, на котором присутствовали только самые близкие люди, за исключением Елизаветы II.