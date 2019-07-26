У Алибасова остался шанс избежать операции на пищеводе

Состояние здоровья Бари Алибасова сейчас оставляет желать лучшего. Недавно 72-летнему артисту стало хуже. У него продолжается сужение пищевода, обожженного едким средством для труб, и может потребоваться операция.

больше по теме Бывшая возлюбленная Алибасова подаст на него заявление в суд Ляна Фридман не оценила рукоприкладства продюсера.

Но неожиданно для всех продюсер отправился в Баку, где в эти дни проходит фестиваль «Жара». В адрес шоумена вновь зазвучали обвинения в инсценировке отравления «Кротом», однако его пиар-директор прояснил ситуацию в интервью порталу Teleprogramma.pro.

По словам Вадима Горжанкина, пищевод Бари Каримовича действительно сузился уже до шести миллиметров. Если так будет продолжаться, продюсеру придется лечь под нож хирурга. Тем не менее, пока об угрозе его жизни речи не идет.

У Алибасова даже есть шанс избежать операции. Процесс в его внутренних органах может повернуть вспять и, если пищевод начнет расширяться артист поправится самостоятельно.

Горжанкин отметил, что шоумена попросту не смогли удержать от поездки, так как на «Жаре» будет выступать группа «На-На». Музыканты и помощники проследят за тем, чтобы продюсер вовремя принимал пищу и лекарства.