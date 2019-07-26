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На Пикнике «Афиши» выступят стэндап-комики ТНТ и легендарные The Cure

Музыкальный фестиваль стартует в «Коломенском» 3 августа.

На Пикнике «Афиши» выступят стэндап-комики ТНТ и легендарные The Cure
В "Коломенском" пройдет Пикник «Афиши» . Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В субботу, 3 августа, на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет один из самых популярных музыкальных фестивалей в России.

Ежегодно Пикник «Афиши» привлекает десятки тысяч людей и не только из Москвы. Причина кроется в простой формуле: атмосфера дружелюбия на территории парка и всегда отлично подобранное музыкальное оформление феста.

В этом году в рамках Пикника «Афиши» свои хиты для поклонников исполнит легендарная британская группа The Cure.

Фестиваль, телевизионным партнером которого стал ТНТ, будет продолжаться весь день. На сцене телеканала можно будет увидеть самых ярких комиков шоу Stand Up и других юмористических проектов. Также посетителей Пикника пригласят побывать на тематических площадках и поучаствовать в разнообразных развлечениях для взрослых и малышей.

Как рассказали в пресс-службе ТНТ, знаковый фестиваль, прежде всего, музыкальное мероприятие. Однако многие комики телеканала могут спеть едва ли не лучше, чем звезды российской эстрады.

Ознакомиться с репертуаром всех сцен фестиваля, в том числе сцены ТНТ, можно будет ближе к дате его проведения на интернет-портале Пикника «Афиши».

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Фото: пресс-служба телеканала ТНТ
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Stand UpафишапикникТНТ

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На Пикнике «Афиши» выступят стэндап-комики ТНТ и легендарные The Cure
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