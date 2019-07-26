Мать Кейт Миддлтон угощала внуков сладостями и чипсами

Принц Джордж и принцесса Шарлотта на летние каникулы привычно отправляются к бабушке с дедушкой, где их могут немного и побаловать.

Кейт Миддлтон воспитывает троих детей. Больше всего хлопот, разумеется, сейчас у нее с маленьким принцем Луи. Поэтому принца Джорджа и принцессу Шарлотту на летние каникулы забирают к себе родители герцогини Кембриджской — Кэрол и Майкл.

В деревне у бабушки и дедушки наследников принца Уильма есть свой небольшой магазин. Чтобы внуки не скучали, они придумали увлекательное занятие — игру в продавцов.

Вся честная компания отправляется в лавку, где брат и сестра осваивают основы бизнеса. В обязанности юных «работников торговли» входит следить, чтобы на прилавке было достаточно товара.

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Королевский эксперт Фил Дампье рассказал, что Кэрол берет детей в магазин, где они играют в продавцов целыми днями напролет. Кроме этого, они вместе ходят гулять на пляж.

Как и любая бабушка, мама герцогини Кэтрин порой балует внуков. Однажды она дала Джорджу целый пакет со сладостями за примерное поведение.

А как-то раз, после разговора с матерью, которой она звонила из зарубежного турне, Кейт посетовала, что бабушка снова давала детям на ужин чипсы, пишет Express.