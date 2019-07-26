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Сергей Исаев объявил о кастинге в «Уральские пельмени»

Съемки пилотного выпуска с новыми участниками состоятся в сентябре 2019 года.

Сергей Исаев объявил о кастинге в «Уральские пельмени»
Сергей Исаев объявил о кастинге в "Уральские пельмени"/globallookpress.com

Лидер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев заявил в Instagram, что в сентябре 2019 года состоится съемка пилотного выпуска программы «Хочу в пельмени». Дело в том, что команда приняла решение расширить свой состав участников и пустить «свежую кровь».

«Если вы хотите стать участником нашего коллектива и чувствуете в себе силы, добро пожаловать! Присылайте видео вашего выступления длиной не более одной минуты на электронную почту casting@pelmeny.net или выкладывайте у себя в аккаунте с тегом «Хочу в пельмени». Возраст, жанр, количество участников не имеют значения. Приём видео до 10-го августа 2019 года», — сказал Сергей Исаев.

Отметим, что в комментариях подписчики Исаева стали спрашивать, кто же покинул коллектив, раз сейчас команда объявила новый набор. На это он ответил, что все члены команды на месте.

Добавим, что отдельно от основного состава сейчас гастролируют два юмориста шоу. Это Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Их шоу называется «Ваши пельмени». Причем в Екатеринбурге они присоединяются к команде и выступают вместе со всеми. Кроме того, в полном составе участники проекта выходят перед зрителями на сцену во время записи программ для телевидения.

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Андрей РожковВячеслав МясниковСергей Исаевшоу "Уральские пельмени"

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Сергей Исаев объявил о кастинге в «Уральские пельмени»
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