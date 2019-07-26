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Актер из сериала «Однажды в сказке» разбился на мотоцикле

Гейб Хаут погиб в результате ДТП в возрасте 46 лет.

Актер из сериала «Однажды в сказке» разбился на мотоцикле
У Гейба Хаута за рулем произошла остановка сердца. Фото: instagram.com/gabrielforest72/

Канадский актер кино и дубляжа Гейб Хаут погиб в возрасте 46 лет в результате ДТП с мотоциклом. Коллега по цеху и друг артиста Питер Келамис рассказал, что авария произошла 23 июля.

Актер раскрыл детали инцидента. «23 июля у моего друга Гейба Хаута произошла остановка сердца, когда он был за рулем мотоцикла, в результате чего он трагически погиб», — пояснил он.

«Гейб всегда вызвал улыбку у всех, кто его знал. Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром, добрая, чистая душа. У меня разбито сердце. Ты ушел так рано», — написал Келамис.

Брат погибшего Винсент Сэм Винсент также скорбит о его безвременной кончине. «Мой брат любил ездить на байке. Он любил вас всех», — рассказал он и поблагодарил поклонников за слова соболезнования.

Актер Шон Магуайр, который снимался с погибшим в сериале «Однажды в сказке», также выразил свои сожаления о безвременной кончине Гейба.

«Мы все опустошены из-за ухода нашего дорогого и милого друга Гейба Хаута из «Однажды», — написал он.

«Мы собирается запустить компанию по сбору средств для его детей как можно скорее, и я надеюсь, что все, кто любил его работы, смогут перечислить деньги в помощь его семье, которая переживает эту трагедию», — цитирует звезду Mirror.

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Актер из сериала «Однажды в сказке» разбился на мотоцикле
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