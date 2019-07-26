Бари Алибасов опроверг слухи об ухудшении своего состояния

По словам продюсера, он комфортно себя чувствует в своей квартире.

Продюсер Бари Алибасов в Instagram опроверг слухи об ухудшении своего состояния. Он заявил, что весьма комфортно себя чувствует в своей квартире.

Напомним, что помощник продюсера Вадим Горжанкин недавно взбудоражил общественность заявлением, что у его подопечного продолжается сужение пищевода. Оно началось как раз из-за химического ожога тканей после того, как Алибасов по ошибке выпил ядовитую жидкость «Крот», перепутав с соком. Тогда, напомним, он около двух недель провел в больнице и врачи боялись делать прогнозы относительно сроков его восстановления.

Горжанкин рассказывал, что в недалеком будущем Алибасову, возможно, снова придется лечь на операционный стол. Сейчас, как он уверяет, продюсер «На-На» может употреблять только жидкую пищу. Он даже не может глотать лекарства, которые прописали ему врачи клиники.

Отметим, что, судя по фотографии, Бари Алибасов все-таки не в самом лучшем состоянии. Продюсер сильно похудел, что бросается в глаза невооруженным взглядом. Кстати, об этом стали спрашивать Алибасова в комментариях и подписчики. Многие просто шокированы его внешним видом.