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Бари Алибасову стало хуже — грозит операция

Из-за продолжающегося сужения пищевода продюсер почти не может питаться самостоятельно.

Бари Алибасову стало хуже — грозит операция
Бари Алибасову стало хуже. Фото: globallookpress.com

Состояние Бари Алибасова, отравившегося жидкостью для прочистки труб, ухудшилось. У продюсера продолжается сужение пищевода, которое началось из-за химического ожога тканей.

По словам помощника шоумена Вадима Горжанкина, возможно, в скором времени руководителя «На-На» придется вновь оперировать. Сейчас он может принимать только жидкую пищу, а лекарства, которые прописали медики, проглотить не в состоянии.

«Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел», – сообщил представитель Алибасова.

Последнее медицинское обследование Алибасова выявило у него сужение пищевода до 0,6 сантиметра. Десять дней назад бывший диетолог продюсера Марият Мухина сообщила порталу Teleprogramma.pro, что просвет пищевода в месте ожога составляет у Бари Каримовича всего 1,1 сантиметра. Врач предупредила: если сужение продолжится, шоумен просто скончается во сне, захлебнувшись слюной.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото
Бари Алибасов с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото: globallookpress.com

Об ухудшении состояния Алибасова сообщает сайт «Дни.ру».

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Бари Алибасову стало хуже — грозит операция
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