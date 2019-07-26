По стопам Дианы: принц Гарри научился манипулировать СМИ

Герцог Сассекский взял пример с матери, которая виртуозно овладела искусством использовать ажиотаж прессы вокруг себя, чтобы привлечь внимание к важным проблемам.

Принц Гарри счел своим долгом продолжить дело матери — принцессы Дианы —и научился использовать внимание прессы к себе ради благих дел.

Когда ему было всего 19 лет, он провел два года в маленьком африканском королевстве Лесото. Там он повстречал людей, у которых был обнаружен СПИД.

В начале 2000-х на территории страны свирепствовала эпидемия этой страшной болезни. При этом большинство пострадавших были дети.

больше по теме Папарацци помешали принцу Гарри выполнить свой королевский долг Инцидент произошел, когда внук Елизаветы II посещал Центр по проведению операций при чрезвычайных ситуациях.

Во время путешествия предполагалось, что Гарри должен находиться в тени. Однако внук королевы решил использовать интерес прессы к своей особе в благих целях и привлечь внимание к проблеме страны, о которой в тот момент мало кто слышал.

Именно так поступала и его мать — принцесса Диана, отмечает королевский биограф Дункан Ларкомб, написавший книгу «Принц Гарри: Информация из первых рук».

«Пресса не выказывала никакого интереса к стране, о которой большинство людей никогда не слышали, но как только там появлялся принц Гарри, то все ленты были заполнены фото детей Лесото вместе в внуком королевы», — поясняет эксперт.

«Гарри знал, как королевские особы могут использовать свое положение и направить внимание СМИ во благо. Его мать виртуозно владела этим искусством, позволяя себя снимать на фото и видео в таких заброшенных местах», — цитирует Ларкомба Express.