По стопам Дианы: принц Гарри научился манипулировать СМИ

Принц Гарри счел своим долгом продолжить дело матери — принцессы Дианы —и научился использовать внимание прессы к себе ради благих дел.
Когда ему было всего 19 лет, он провел два года в маленьком африканском королевстве Лесото. Там он повстречал людей, у которых был обнаружен СПИД.
В начале 2000-х на территории страны свирепствовала эпидемия этой страшной болезни. При этом большинство пострадавших были дети.
Во время путешествия предполагалось, что Гарри должен находиться в тени. Однако внук королевы решил использовать интерес прессы к своей особе в благих целях и привлечь внимание к проблеме страны, о которой в тот момент мало кто слышал.
Именно так поступала и его мать — принцесса Диана, отмечает королевский биограф Дункан Ларкомб, написавший книгу «Принц Гарри: Информация из первых рук».
«Пресса не выказывала никакого интереса к стране, о которой большинство людей никогда не слышали, но как только там появлялся принц Гарри, то все ленты были заполнены фото детей Лесото вместе в внуком королевы», — поясняет эксперт.
«Гарри знал, как королевские особы могут использовать свое положение и направить внимание СМИ во благо. Его мать виртуозно владела этим искусством, позволяя себя снимать на фото и видео в таких заброшенных местах», — цитирует Ларкомба Express.