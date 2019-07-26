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По стопам Дианы: принц Гарри научился манипулировать СМИ

Герцог Сассекский взял пример с матери, которая виртуозно овладела искусством использовать ажиотаж прессы вокруг себя, чтобы привлечь внимание к важным проблемам.

По стопам Дианы: принц Гарри научился манипулировать СМИ
Принц Гарри использует интерес к своей особе, чтобы привлечь внимание к важным вещам. Фото: Global Look Press

Принц Гарри счел своим долгом продолжить дело матери — принцессы Дианы —и научился использовать внимание прессы к себе ради благих дел.

Когда ему было всего 19 лет, он провел два года в маленьком африканском королевстве Лесото. Там он повстречал людей, у которых был обнаружен СПИД.

В начале 2000-х на территории страны свирепствовала эпидемия этой страшной болезни. При этом большинство пострадавших были дети.

Во время путешествия предполагалось, что Гарри должен находиться в тени. Однако внук королевы решил использовать интерес прессы к своей особе в благих целях и привлечь внимание к проблеме страны, о которой в тот момент мало кто слышал.

Именно так поступала и его мать — принцесса Диана, отмечает королевский биограф Дункан Ларкомб, написавший книгу «Принц Гарри: Информация из первых рук».

«Пресса не выказывала никакого интереса к стране, о которой большинство людей никогда не слышали, но как только там появлялся принц Гарри, то все ленты были заполнены фото детей Лесото вместе в внуком королевы», — поясняет эксперт.

«Гарри знал, как королевские особы могут использовать свое положение и направить внимание СМИ во благо. Его мать виртуозно владела этим искусством, позволяя себя снимать на фото и видео в таких заброшенных местах», — цитирует Ларкомба Express.

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благотворительностьБританская королевская семьяпринц ГарриПринц Гарри последние новостиПринцесса Диана

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По стопам Дианы: принц Гарри научился манипулировать СМИ
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