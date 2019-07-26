Собчак отреагировала на поздравление Виторгана в адрес дочери

Максим Виторган трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения. 26 июля Полине Виторган исполнилось 23 года. Дочка пошла по стопам отца и продолжила актерскую династию. Полина родилась в первом браке Виторгана и актрисы ТЮЗа Виктории Верберг.

«Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь», — написал Максим Виторган в Instagram.

К поздравлению неожиданно подключилась Ксения Собчак. «Тебя все мы бесим, это нормально, а Полина просто красавицей стала», — написала светская львица в комментариях. Актер не остался в долгу и язвительно ответил: «Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было».

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Возможно, Максим Виторган все ещё злится на бывшую супругу. Третий брак актера распался после слухов о романе светской львицы с Константином Богомоловым. Виторган даже полез в драку с режиссером. Потребовалось время, чтобы они смогли найти общий язык. В прочем, актер горевал недолго – через три месяца после развода Виторган вышел в свет с 28-летней актрисой Нино Нинидзе.