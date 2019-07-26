Маркл пожаловалась на приступы клаустрофобии в доме Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри переехали в виндзорскую резиденцию Фрогмор в апреле этого года. Сейчас молодые родители, воспитывающие двухмесячного Арчи, счастливы в своем доме.

Им нравится, что коттедж расположен вдали от шумного Лондона. Герцогиня Сассекская наслаждается жизнью в тишине и спокойствии. По словам инсайдера, супруге Гарри жилище Кейт Миддлтон и принца Уильяма было не по душе.

больше по теме В переезде Меган Маркл и принца Гарри из Кенсингтонского дворца нашли финансовую подоплеку Публика продолжает выдвигать версии относительно того, почему герцог и герцогиня Сассекские решили переехать в Виндзор.

По ее мнению, там была «удушающая атмосфера». «Ей действительно нравится жить в Виндзоре», — сообщает инсайдер. «Там гораздо легче принимать друзей и она не испытывает приступов клаустрофобии, как это было в Кенсингтонском дворце», — пояснил он.

Тихая жизнь именно то, что в данный момент необходимо молодым родителям. Именно к этому они стремились, когда переезжали в Виндзор в середине весны. «Гарри и Меган очень счастливы, что уехали во Фрогмор. Им нравится, что они живут отдельно», — добавил источник.

Для пары очень важна приватность. Герцог и герцогиня Сассекские приняли решение, что у них будет приходящая прислуга.

Хотя по будням у них работают няня и домработница, на выходных они предоставлены сами себе. Это входит в их план по обеспечению нормальной жизни для сына, пишет US Weekly.