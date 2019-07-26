Звезды «Дома-2» Ольга и Илья Гажиенко рассекретили имя сына

Яркая звездная пара телестройки рассекретила имя младшего сына. Как оказалось, помочь родителям выбрать подходящий вариант вызвался старший мальчик Кирилл.

На странице Ольги в социальной сети появилось фото новорожденного малыша, на котором видно его личико. В подписи к снимку молодая мама раскрыла имя младшего наследника.

«Сегодня нашему второму сыночку ровно одна неделька. А вчера он получил свой первый документ, свидетельство о рождении. Теперь все официально — Гажиенко Лев Ильич. Лев, Лёва, Лёвушка, Лёвик, Левусик, Лёвочка. Наверное, это неспроста, что во всех наших именах есть буква «л». Теперь в нашем доме живёт маленький львёнок, и мы очень счастливы», — поделилась радостью счастливая мать в Instagram.

Ранее в интервью Ольга рассказала о родах. Малыш появился на свет в московском областном перинатальном центре в Балашихе. Вторые роды были совсем не такими, как первые. Хотя бы потому, что малыш весил больше четырех килограммов!

«Нам говорили, что есть опережение в развитии на две недели, поэтому я была готова к тому, что плод крупный. Когда шли роды, было понятно, что малыш большой. Главное, что все хорошо, сынок здоров, а я уже как будто и не рожала, чувствую себя прекрасно!» — поделилась Ольга с изданием Dom2Life.ru.