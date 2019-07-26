Волочкова вспомнила месть Керимова и травлю в Большом театре

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как ей мстил бывший возлюбленный, олигарх Сулейман Керимов после их расставания. По словам танцовщицы, ее партнеров по сцене стали избивать в подъездах. Им напрямую говорили, что если они ослушаются, то им переломают руки и ноги.

В то же время началась и травля известной балерины в Большом театре. Вдруг поползли слухи, что партнёры не могут ее поднять, потому что она вмиг стала «большой и толстой». Кругом говорили, якобы она поправилась на 12 килограммов. Сама она заверила, что не могла за месяц набрать такой вес.

В тот момент единственным человеком в Большом театре, кто ее поддержал стал артист балета Николай Цискаридзе. Он сказал, что не будет подписывать бумагу, в которой говорилось, что якобы он не может поднять танцовщицу. Как говорил сам Цискаридзе, для него было оскорбительным сказать такое в адрес женщины. Кроме того, подписав бумагу, он бы расписался в собственном непрофессионализме. Тогда же артисту сказали, что он об этом пожалеет.

Сама Волочкова отметила, что прекрасно понимает, что всю эту кампанию против нее развернул именно Керимов. По ее мнению, мужчину в тот момент просто переклинило. В то же время балерина сказала, что все равно продолжает любить этого человека, так как он оставил неизгладимый след в ее судьбе.