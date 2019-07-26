Лопырева вместе с Булатовым отметила день рождения в Греции

26 июля Виктория Лопырева отпраздновала 36-летие. После недолгого визита в Москву модель вместе с возлюбленным Игорем Булатовым отправилась в Грецию. Целый день пара вместе с друзьями провела на пляже острова Миконос. Отмечать день рождения модели начали под палящим солнцем с бокалом холодного шампанского.

Виктория Лопырева на память устроила фотосессию, а затем смонтировала её в ролик. Модель позировала на фоне отеля и Эгейского моря. Вечером Лопырева устроила шумную вечеринку с коктейлями и маленьким тортиком. Для празднования Лопырева выбрала черную майку и юбку с серебристыми пайетками. Закончился вечер медленным танцем влюбленных.

Около полугода назад Виктория Лопырева стала мамой. Модель подарила Игорю Булатову сына, которого назвали Марком Лионелем — в честь известного футболиста Лионеля Месси. Лопырева в декрете не засиживалась – из Майами модель отправилась во Францию, чтобы стать послом ФИФА на Чемпионате мира по женскому футболу.