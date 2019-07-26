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Рустам Солнцев с возлюбленной проведет отпуск на Мальдивах

Экс-участник «Дома-2», кажется, нашел свою любовь.

Рустам Солнцев с возлюбленной проведет отпуск на Мальдивах
Рустам Солнцев/instagram.com/rustamsolncev_/

Слухи о том, что Рустам Солнцев, звезда телепроекта «Дом-2», любит не только женщин, ходят давно. Однако, когда одна из его подписчиц во время прямого эфира в Instagram решила об этом спросить, в ответ получила бурю негодования.

«Кто тебе такое сказал?» — разозлился, буквально сорвавшись на крик, Солнцев. «У меня есть любимая девушка, и я лечу с ней скоро на Мальдивы», — уточнил он. Когда же подписчики спросили, что за девушка, он ответил коротко: «Самая лучшая». Шоумен заявил, что свое белье демонстрируют публике только дураки.

Отметим, что в жизни Рустама есть еще одна любимая женщина – его мама. Каждый год он ездит с ней вдвоем в Майами, «покупать новый сарафан», как выразился мужчина. Этот год – не исключение. После отдыха с возлюбленной он по традиции полетит на море с мамой. Солнцев сообщил, что обе путевки уже оплачены и пожаловался, что из-за этого он пока слегка «на бобах».

Сейчас шоумен пытается заработать на новой книге, которую пишет для издательства «Экспо», книга посвящена истории российского хайпа. Он уверен, что Собчак и Бузова откровенно хайпят, а вот Виктория Боня якобы нет — она такая, какая есть. При этом Солнцев считает, что пиар и хайп – разные понятия. Пиар не несет отрицательной окраски, в отличие от хайпа.

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"звездный дом"«Дом-2. Остров любви»«Дом-2»Рустам Солнцев

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Рустам Солнцев с возлюбленной проведет отпуск на Мальдивах
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