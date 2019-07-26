Волочкова объяснила, почему не вышла замуж за Керимова

Танцовщица Анастасия Волочкова в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала ведущему Борису Корчевникову, почему не вышла замуж за олигарха Сулеймана Керимова. По ее словам, богатый человек настойчиво звал ее замуж, но при этом она бы стала его «младшей супругой», так как на тот момент он был женат.

«Эта была какая-то нереальная любовь. Он ревновал меня даже к моей собственной тени, но я всегда была верна Сулейману. Никогда не смотрела на мужчин, пока мы были вместе. При этом он не пришел ни на один мой спектакль в Большой театр. Говорил, что не сможет спокойно смотреть, когда огромное количество мужчин будут на меня глазеть», — рассказала Волочкова.

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Позже балерина узнала, что за ней был установлен тотальный контроль. Дома были жучки и видеонаблюдение. Керимов контролировал каждый ее шаг. Ей вдруг стало страшно. Она поняла, что олигарх ей не доверяет. Кроме того, Керимов сказал, что если она родит ему ребенка, то его могут в любой момент забрать и увезти в Дагестан, где будут воспитывать другие люди. Таковы его родовые традиции. На такое она пойти не могла.

«Для меня это был удар. Потом еще мама стала через друзей рассказывать Сулейману про меня небылицы. Именно поэтому мы и расстались. Но все равно это были самые счастливые три с половиной года. Я ни одного мужчину так не любила в своей жизни», — сказала Анастасия Волочкова.