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Принц Гарри мечтал о младшем брате или сестре

Герцог Сассекский хотел, чтобы принцесса Диана родила еще одного ребенка, так как ему надоело быть младшим в семье.

Принц Гарри мечтал о младшем брате или сестре
Принц Гарри, в отличие от принца Уильма, был не против, чтобы Диана родила еще одного малыша. Фото: Global Look Press

Принц Гарри очень хотел, чтобы его мать родила еще одного ребенка, так как ему надоело быть младшим.

Однако принцесса Диана не могла это сделать, хотя тоже мечтала о пополнении. На тот момент она уже развелась с принцем Чарльзом и рядом не было мужчины ее мечты.

Кроме этого, в отличие от Гарри, принц Уильям был резко против, чтобы его мать снова вступала в брак, он хотел, чтобы та полностью посвящала свое время ему.

Королевский эксперт Ингрид Стюарт рассказала, что в июне 1997 года она обсуждала с Дианой перспективу ее нового замужества.

«Она сказала, что Гарри всегда просил ее родить ребенка, так как ему надоело быть самым маленьким. Она сказала ему, что это сложно, потому что была не замужем», — рассказала она.

«Она хотела еще детей и не видела себя вечно одинокой. Гарри хотел, чтобы она снова вышла замуж, но Уильям был против», — пояснила специалист.

«Она также сказала, что ей следует выйти замуж за того, кто готов принимать ее такой, какая она есть», — цитирует эксперта Express.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что принцесса Диана хотела выйти замуж за хирурга Хасната Хана и родить ему детей. Однако пара рассталась за несколько месяцев до трагической гибели леди Ди.

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Принц Гарри мечтал о младшем брате или сестре
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