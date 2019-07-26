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Волочкова вспомнила ухаживания и дорогие подарки олигарха Керимова

По словам балерины, миллиардер никогда не скупился.

Волочкова вспомнила ухаживания и дорогие подарки олигарха Керимова
Волочкова получила дорогие подарки от Керимова/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как олигарх Сулейман Керимов покорил ее сердце. По ее словам, он впервые заметил ее, когда она исполнила партию в балете «Дон Кихот». Вскоре Керимов, присутствующий в зале, пригласил ее на банкет.

Сулейман Керимов. Фото
Керимов не скупился на подарки для Волочковой/globallookpress.com

«За мной стал ухаживать Керимов и его друг Ахмед. У них даже было такое дружеское противостояние. Они окружили меня своим вниманием. Мне, конечно, было приятно. Через какое-то время я пришла в офис к Ахмеду. Он подарил мне огромный букет алых роз, не зная, что я люблю белые. Сказал, что через день надо выступить в спектакле «Лебединое озеро» в Баку. Я прилетела в Азербайджан. В антракте раздается звонок от Керимова. Он сказал, что уже выслал за мной самолет, который отвезет меня в Эмираты. Там он снял для меня королевский номер», — рассказала балерина.

По ее признанию, она пыталась сказать Керимову, что получится не очень красиво, но он и слушать не хотел. Кроме того, он заявил, что уже обо всем договорился со своим другом.

«Я в тот момент понимала, что мне больше нравится именно Керимов. Я вышла на взлетное поле, а там рядом стоят два самолёта. Один Ахмеда, а второй Керимова. Я, естественно, села в самолет Сулеймана. Он весь был усыпан цветами. Так начался наш роман, который длился три с половиной года. Дорогие яхты, подарки, кольца, фейерверки. Я ни в чем себе не отказывала. Он подарил мне две квартиры. Одну в Москве, а вторую в Санкт-Петербурге», — вспомнила Анастасия Волочкова.

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Анастасия ВолочковаБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Сулейман Керимов

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Волочкова вспомнила ухаживания и дорогие подарки олигарха Керимова
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