Собчак ответила на критику Шнурова о ее «рыхлой» фигуре

Ксения Собчак, схлестнувшись в стихотворном сражении с Сергеем Шнуровым, ответила на его очередной выпад про ее тыловую часть фигуры. Напомним, музыкант назвал ее «рыхлой, широкой и плоской».

В свою очередь светская львица выдала на своей странице в Instagram большое поэтическое произведение, где подробным образом рассказала, почему, по ее мнению, лидер группировки «Ленинград» боится «пятой точки». Причем, это слово из четырех букв было упомянуто автором в 36 строках произведения 13 раз.

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Опубликовать творение госпожи Собчак в оригинальном виде мы не можем, чтобы не коробить слух читателей, поэтому там, где упоминается слово из четырех букв и другие нелицеприятные слова, стоит многоточие.

«В жуткую ночь после вечера хмурого

Что нарушает Серёжин уют?

Дряблые … приходят за Шнуровым!

Плоские … уснуть не дают!

Можно сказать: Ну, какая нам разница?

Я же во всём разобраться хочу:

Если кумира преследуют задницы,

Может, ему обратиться к врачу?»

В комментариях Ксения также рассказала, что бессменный директор группы «Ленинград» уволился после долгих лет работы в середине гастрольного тура коллектива.