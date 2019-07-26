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Собчак ответила на критику Шнурова о ее «рыхлой» фигуре

Светская львица продолжает стихотворную битву с лидером группировки «Ленинград».

Собчак ответила на критику Шнурова о ее «рыхлой» фигуре
Ксения Собчак/instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак, схлестнувшись в стихотворном сражении с Сергеем Шнуровым, ответила на его очередной выпад про ее тыловую часть фигуры. Напомним, музыкант назвал ее «рыхлой, широкой и плоской».

В свою очередь светская львица выдала на своей странице в Instagram большое поэтическое произведение, где подробным образом рассказала, почему, по ее мнению, лидер группировки «Ленинград» боится «пятой точки». Причем, это слово из четырех букв было упомянуто автором в 36 строках произведения 13 раз.

Опубликовать творение госпожи Собчак в оригинальном виде мы не можем, чтобы не коробить слух читателей, поэтому там, где упоминается слово из четырех букв и другие нелицеприятные слова, стоит многоточие.

«В жуткую ночь после вечера хмурого
Что нарушает Серёжин уют?
Дряблые … приходят за Шнуровым!
Плоские … уснуть не дают!
Можно сказать: Ну, какая нам разница?
Я же во всём разобраться хочу:
Если кумира преследуют задницы,
Может, ему обратиться к врачу?»

В комментариях Ксения также рассказала, что бессменный директор группы «Ленинград» уволился после долгих лет работы в середине гастрольного тура коллектива.

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Тэги:

Группировка «Ленинград»Ксения СобчакСергей Шнуров

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Собчак ответила на критику Шнурова о ее «рыхлой» фигуре
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