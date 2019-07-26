Королевский эксперт раскрыла рацион питания любимых корги Елизаветы II

Домашние питомцы Ее Величества ни в чем не нуждаются.

О любви Елизаветы II к собакам и лошадям впору слагать легенды. Особенную слабость Ее Величество питает к породе корги. Эти собаки живут в королевской семье с 1944 года. Две из них — Вулкан и Кэнди по-прежнему составляют компанию королеве в Букингемском дворце.

За 67-летнее правление Елизаветы II в ее резиденции жили более тридцати корги. Первую же собаку этой породы монархиня получила на свое 18-летие.

Королевский эксперт Пенни Джуниор раскрыла рацион питания любимцев Ее Величества, включая секретный ингредиент.

В своей книге «Все корги королевы», автор дала подробное описание еды для четвероногих друзей Елизаветы II. «Им варят свежее мясо с овощами и рисом, которое готовят специально для них на королевской кухне», — поясняет она.

«Сверху кладут немного печенья, гомеопатические и травяные лекарства, если надо и специальный соус, который, по легенде, делают по собственному рецепту королевы», — продолжает она.

«При каждой возможности она кормит их сама — для нее это такой дневной ритуал», — продолжает Джуниор.

«Лакей приносит еду и миски на серебряном подносе и кладет пластиковую подставку, чтобы не запачкать ковер. Королева затем усаживает корги полукругом и делает все остальное», — цитирует эксперта Express.