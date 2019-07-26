Цискаридзе рассказал, как Волочкова диктовала условия в Большом театре

Балерина Анастасия Волочкова стала гостьей программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, как попала в труппу Большого театра, после чего ее карьера резко пошла в гору. Это произошло в 1998 году. Тогда в Большой театр ее пригласил театральный режиссер Владимир Васильев — на главную партию царевны-лебедя в его новой постановке «Лебединого озера».

Во время программы показали фрагмент интервью с артистом Большого театра Николаев Цискаридзе, который рассказал интересные факты о Волочковой. По его словам, в 1998 году она подошла именно к нему и спросила, как можно попасть в Большой театр. Он, видя ее талант, объяснил, куда и когда надо подойти. По словам Цискаридзе, уже к вечеру того же дня она была зачислена в труппу Большого театра.

«А потом у Насти появились богатые покровители и с ней стало сложно договариваться. Она стала «директором» театра. Решала, кого ставить в спектакли, а кого убирать. При этом порой она просто двигала людей и исполняла их партии», — сказал Николай Цискаридзе.

Волочкова со своей стороны оправдалась, что на самом деле Цискаридзе лукавит. Она так подло никогда не поступала и свои условия никому не диктовала.