Николаев поделился архивным снимком с Пугачевой 35-летней давности

Композитор Игорь Николаев в Instagram разместил архивный снимок, который был сделан в середине восьмидесятых годов. На фотографии он находится со своей давней подругой Аллой Пугачевой. Тогда они посетили Владивосток. Певец поздравил всех моряков с Днем военно-морского флота.

«Это Владивосток, 35 лет назад, мы с Аллой Пугачевой в гостях у военных моряков! Тогда же я и написал песню «Владивосток», премьера состоялась там же и тогда же! Алла исполнила её на последнем концерте в городе. Спасибо и браво! Я счастлив, что до сих пор эта песня — знаковая для жителей Владивостока! Смотрю на себя на фото и думаю: блин, нельзя быть таким худым и молодым! Ну, а Алла всегда прекрасна», — заявил популярный композитор.

Отметим, что Пугачева и Николаев дружат уже несколько десятилетий. Композитор написал для своей подруги огромное количество песен, которые стали хитами. Не так давно они вместе со своими семьями побывали в зоопарке Юрмалы. Сейчас звезды отдыхают на рижском взморье.

Любопытно, что давний возлюбленный Пугачевой рок-музыкант Владимир Кузьмин рассказывал недавно в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», как родился хит «Две звезды». Однажды Николаев после вечеринки зашел в комнату, где спали Пугачева и Кузьмин. Прямо с порога он воскликнул: «О, две звезды!» Затем музыкант пошел в другую комнату и написал песню, ставшую знаковой для целого поколения.